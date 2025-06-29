29.06.2025 17:42 Рита Парфенова

Водіїв BMW, Volkswagen та Audi притягнули до відповідальності за грубі порушення ПДР на вулицях Харкова

Патрульні розшукали водіїв, які проїхали на червоне світло та виїжджали на зустрічну смугу. Усіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за відповідними статтями КУпАП.

У Харкові поліцейські продовжують виявляти та притягати до відповідальності водіїв, які зухвало порушують правила дорожнього руху та наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

На підставі відеозаписів, оприлюднених у мережі, патрульні розшукали водіїв автомобілів BMW та Volkswagen, які проїхали регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. Обох кермувальників притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП – проїзд на заборонний сигнал світлофора.

Крім того, поліцейські виявили ще одного порушника – водія Audi. Він на дорозі з двостороннім рухом, яка має щонайменше дві смуги в одному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху. За це на нього було складено адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП – порушення правил розташування транспортних засобів.

У поліції вкотре наголошують: дороги загального користування – не місце для ризикованих маневрів. Дотримання правил дорожнього руху є обов’язком кожного водія, що допомагає зберігати життя та безпеку всіх учасників руху.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові водійці повідомили про підозру за опір поліції під час перевірки документів.