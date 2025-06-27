27.06.2025 18:10 Рита Парфенова

У Харкові водійці повідомили про підозру за опір поліції під час перевірки документів

У Основ’янському районі Харкова 31-річна жінка, порушивши правила дорожнього руху, влаштувала конфлікт із поліцейськими, відмовилася надати документи, ображала правоохоронців і вдарила одного з них.

Поліцейські повідомили про підозру 31-річній мешканці Харкова, яка вчинила опір правоохоронцям під час перевірки. Інцидент стався в Основ’янському районі міста, передає РЕДПОСТ.

Патрульні зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху. За кермом перебувала жінка, яка не мала при собі жодних документів. Вона відмовилася назвати своє ім’я, проігнорувала вимогу зупинитися, почала сварку, ображала поліцейських нецензурною лайкою та вдарила одного з них в обличчя.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 повідомили порушниці про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України – опір працівникові правоохоронного органу.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до двох років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині жінці повідомили про підозру за застосування газового балончика проти поліцейських.