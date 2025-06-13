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13.06.2025  20:50   Рита Парфенова

На Харківщині жінці повідомили про підозру за застосування газового балончика проти поліцейських

Інцидент стався у Златополі під час перевірки документів у чоловіка, який перебував у розшуку. Жінка розпилила в обличчя поліцейським газ із балончика.

підозра

Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 червня в місті Златопіль Харківської області під час патрулювання поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів. Він був у компанії жінки.

У ході перевірки встановили, що 50-річний чоловік перебуває у розшуку за адміністративне правопорушення, пов’язане з порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП).

На законну вимогу надати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи чоловік відмовився реагувати. Поліцейські запропонували йому проїхати до територіального центру комплектування для складання адміністративного протоколу.

У цей момент жінка, яка перебувала поруч, почала чинити опір: дістала зі свого рюкзака газовий балон та розпилила його вміст в обличчя працівникам поліції.

Правоохоронці затримали жінку відповідно до ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка напала на патрульного під час виїзду на виклик.

Тэги:  підозра, поліція, харків
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