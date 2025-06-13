13.06.2025 21:10 Рита Парфенова

У «ЛандауЦентрі» провели фестиваль «День науки» для дітей із багатодітних родин (фото)

12 червня понад 50 дітей долучилися до наукового фестивалю у Каразінському університеті, де власноруч проводили експерименти й досліджували природні явища в інтерактивній формі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, 12 червня в «ЛандауЦентрі» Каразінського університету відбувся фестиваль «День науки». У ньому взяли участь понад 50 дітей із багатодітних родин.

Під час заходу діти змогли практично ознайомитися з науковими явищами та законами природи. Вони брали участь у хімічних і фізичних експериментах, конструювали моделі та перевіряли дію природних сил у інтерактивному форматі.

Організаторами фестивалю виступили Харківський міський центр дозвілля молоді, навчальний центр «ЛандауЦентр», Харківський міський центр клубів та Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відкрили навчально-практичний центр для підготовки робітничих кадрів (фото).