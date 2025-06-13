13.06.2025 18:11 Рита Парфенова

У Харкові відкрили навчально-практичний центр для підготовки робітничих кадрів (фото)

Новий центр готуватиме монтажників санітарно-технічних систем. Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів і Міносвіти. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терехов.



Фото: ХМР

У Харкові відкрили навчально-практичний центр та безпечний простір на базі одного із закладів професійно-технічної освіти. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Центр спеціалізуватиметься на підготовці монтажників санітарно-технічних систем та устаткування.

Проєкт реалізували завдяки партнерству міста, держави та міжнародних організацій. Зокрема, до ініціативи долучилися Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, ТОВ «Геберт Трейдінг» і фундація «Swisscontact» за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Під час відкриття навчального центру міський голова Ігор Терехов наголосив на значущості підготовки фахівців робітничих професій у воєнний час.

«Робітничі спеціальності – те, без чого не існує жодне місто, жодна країна. І сьогодні вони необхідні нам як ніколи. Вони – герої тилу, адже щодня відновлюють комунікації після ворожих обстрілів. Відкриття центру – це правильний крок. Нам вже зараз потрібно готувати фахівців, які відбудовуватимуть повоєнний Харків», – зазначив Терехов.

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