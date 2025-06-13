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13.06.2025  18:43   Рита Парфенова

У Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото)

У будинку, який постраждав під час обстрілу, демонтують покрівлю та готуються до зняття міжповерхових перекриттів. Далі – обстеження й визначення подальших кроків щодо відновлення.

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

У девʼятиповерховому житловому будинку в Харкові, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілу 7 червня, розпочалися першочергові ремонтні роботи.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Співробітники Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції разом із рятувальниками ДСНС демонтують плити покрівлі. Також фахівці готуються до зняття міжповерхових перекриттів.

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

За словами директора департаменту Костянтина Лиски, ці заходи спрямовані на ліквідацію аварійної небезпеки: з будівлі прибирають пошкоджені конструкції, що можуть загрожувати людям. Спеціалісти проводять обстеження та надають рекомендації рятувальникам щодо безпечного виконання робіт.

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Після завершення аварійного етапу заплановане інструментальне обстеження споруди. Його результати визначать, які подальші дії будуть вжиті для відновлення житлового будинку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня орієнтовно з 3:00 до 5:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Харкову — наймасованішу з початку повномасштабної війни.

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Аварійні роботи в девʼятиповерхівці Харкова після обстрілу 7 червня

Тэги:  відновлення, благоустрій, харків, агрессия россии
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