13.06.2025 18:43 Рита Парфенова

У Харкові розпочали аварійні роботи в девʼятиповерхівці, пошкодженій 7 червня (фото)

У будинку, який постраждав під час обстрілу, демонтують покрівлю та готуються до зняття міжповерхових перекриттів. Далі – обстеження й визначення подальших кроків щодо відновлення.

У девʼятиповерховому житловому будинку в Харкові, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілу 7 червня, розпочалися першочергові ремонтні роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Співробітники Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції разом із рятувальниками ДСНС демонтують плити покрівлі. Також фахівці готуються до зняття міжповерхових перекриттів.

За словами директора департаменту Костянтина Лиски, ці заходи спрямовані на ліквідацію аварійної небезпеки: з будівлі прибирають пошкоджені конструкції, що можуть загрожувати людям. Спеціалісти проводять обстеження та надають рекомендації рятувальникам щодо безпечного виконання робіт.

Після завершення аварійного етапу заплановане інструментальне обстеження споруди. Його результати визначать, які подальші дії будуть вжиті для відновлення житлового будинку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 червня орієнтовно з 3:00 до 5:00 збройні сили рф здійснили комбіновану атаку по Харкову — наймасованішу з початку повномасштабної війни.