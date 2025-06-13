13.06.2025 19:28 Рита Парфенова

У Харкові взяли під варту чоловіка, який понад три години утримував і бив двох жінок

39-річного чоловіка підозрюють у незаконному позбавленні волі двох жінок, побитті та знущаннях з використанням ножа. Затримання відбулося за участі спецпідрозділу КОРД.

Як повідомляє РЕДПОСТ за інформацією Харківської обласної прокуратури, в Харкові повідомлено про підозру 39-річному чоловіку, який незаконно утримував і бив двох жінок.

Під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури підозрюваному інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, небезпечне для життя і здоров’я потерпілих, що супроводжувалося фізичними стражданнями.

За даними слідства, 10 червня 2025 року приблизно о 16:35 чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник через вікно першого поверху до квартири на вулиці Франтішека Крала, де знаходилися дві жінки. Одну з них він раніше знав і намагався привернути її увагу.

Після проникнення зловмисник зачинив вікно, замкнув двері зсередини, заблокувавши вихід. Потім він відрізав частину волосся знайомої, почав бити обох жінок руками й ногами, спричиняючи їм фізичний біль і моральні страждання.

Потерпілі перебували в замкненій квартирі понад три години. Ситуація була врегульована лише після втручання спецпризначенців КОРД: о 19:40 в межах операції «Грім» правоохоронці затримали нападника та визволили жінок.

Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення або обмеження волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова чоловік утримував у квартирі двох жінок і погрожував ножем – його затримала поліція.