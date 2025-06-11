11.06.2025 15:54 Рита Парфенова

У Харкові чоловік утримував у квартирі двох жінок і погрожував ножем – його затримала поліція (фото)

Подія сталася в Індустріальному районі Харкова. Чоловік зачинився з двома жінками у квартирі та погрожував їм фізичною розправою. Для звільнення заручниць залучили спецпризначенців КОРД.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові 10 червня поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який утримував у квартирі двох жінок 42 і 47 років та погрожував їм ножем. Інцидент стався в Індустріальному районі міста.

Повідомлення про незаконне позбавлення волі надійшло до відділення поліції №1 Харківського районного управління №2. На місце події виїхали керівництво, слідчо-оперативна група й оперативники. Зловмисник зачинився зсередини та погрожував постраждалим фізичною розправою.

За наказом керівництва обласного главку було оголошено спецоперацію «Грім». До операції долучили спецпідрозділ КОРД, який провів штурм квартири, звільнив жінок і затримав нападника. Як зʼясували правоохоронці, чоловік є співмешканцем однієї з постраждалих.

Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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