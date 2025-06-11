11.06.2025 15:20 Рита Парфенова

Мурал на честь загиблого Героя України Станіслава Партали з’явиться на будинку Харкова

Виконком Харківської міськради погодив створення стінопису на фасаді будинку на вулиці Соборності України. Мурал присвячений лейтенанту спецпідрозділу «АЗОВ» Станіславу Парталі, який загинув на Донеччині у 2022 році.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 червня виконавчий комітет Харківської міської ради затвердив рішення про створення муралу на честь Станіслава Партали — Героя України, лейтенанта НГУ, бійця спецпідрозділу «АЗОВ».

Монументальний розпис зʼявиться на фасаді житлової багатоповерхівки за адресою: вулиця Соборності України, 236-а. Ініціатором проєкту стала громадська організація «КРАКЕН».

Станіслав Партала народився у Харкові 5 жовтня 1984 року. Навчався у місцевій гімназії №111. До лав захисників приєднався у 2014 році, а з початку повномасштабного вторгнення був командиром взводу розвідки в підрозділі «АЗОВ». За роки служби провів сотні успішних бойових операцій, навчав побратимів та здобув повагу серед військових.

Загинув 2 березня 2022 року під час боїв біля Калинівки Донецької області. Указом Президента України йому було присвоєно звання Героя України та вручено орден «Золота Зірка» (посмертно).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в ліцеї №175 у Немишлянському районі Харкова встановили меморіальну дошку та мурал на честь загиблого захисника України Данила Погорілова, який служив у спецпідрозділі «Кракен» і загинув у травні 2024 року.