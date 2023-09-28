28.09.2023 18:34

У Харкові газовики та студенти-художники створили новий мурал

Пано появилося на газорегуляторному пункті, який реконструювали комунальники Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у газорегуляторному пункті Немишлянського району комунальники замінили застаріле обладнання на сучасне європейське, змонтували систему, яка буде стабільно регулювати тиск в газових мережах для споживачів району. Повна реконструкція газорегуляторного пункту охопила не тільки внутрішнє устаткування, а й саму будівлю: її було відреставровано.

Проте на цьому ми не зупинилися. Будівля ГРП стала полотном для нового муралу. Спільними зусиллями газовиків та студентів Харківської державної академії дизайну та мистецтв було розроблено ідею зобразити на стінах регуляторного пункту наше місто та уквітчану маками дівчину, що символізує вільну Україну.

Молоді художники майстерно втілили задумане в життя! Стріт-арт на цій будівлі стане частиною культурного надбання нашого міста та висловлюватиме нашу любов до Харкова та України, особливо в ці складні часи та буде тішити око харків'ян яскравими барвами!

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