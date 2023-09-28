28.09.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця нагадала про правила безпеки на залізничних об'єктах

За 8 місяців 2023 року на жаль, маємо 183 випадки травмування, серед них 112 — зі смертельними наслідками.

Про це повідомили у Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.

86% травмувань і смертей сталися через наїзд рухомим складом, 8% — ураження електричним струмом.

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Ходіння по коліях, перехід і переїзд колій у невстановлених для цього місцях, перетин колій під вагонами, несанкціоноване перебування на території службових інфраструктурних об’єктів, проїзд на дахах, підніжках, перехідних площадках вагонів (у т.ч. вантажних), порушення водіями правил проїзду через залізничні переїзди — все це може мати трагічні наслідки.

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«Під час війни, коли щодня можна постраждати або загинути і на фронті, і далеко від нього від ворожих обстрілів, загибель чи каліцтво через порушення громадянами Правил безпеки — це безвідповідально та безглуздо»,- йдеться у повідомленні.