28.09.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Реалізаторів Харківської області попередили про небезпечні соуси

Були виявлені Bacillus cereus у соусах з Нідерландів, які можуть викликати харчові отруєння та шлункові захворювання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 25 вересня 2023 року №2023.6455-fup 12 стосовно виявлення Bacillus cereus у соусах з Нідерландів (виробник: Lekkerkerker Food, Netherlands) до України (отримувач: ТОВ «ЯН ДЖЕНЕРАЛ ПРОДАКТС УКРАЇНА»).

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу, оператори ринку харчових продуктів, які мають відношення до обігу зазначених харчових продуктів, зобов’язані звернутись до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ).

Також просимо споживачів наразі уникати споживання сирного соусу (Cheese Dip) цього виробника, у разі виявлення в обігу просимо інформувати Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected] ) або за тел. (057) 725-19-00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявили зловмисника , який завдав понад мільйон гривень збитків рибному господарству.