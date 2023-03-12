12.03.2023 20:20 Віталій Хінєвіч
Жителів Харківської області попередили про небезпечні устриці
Продукт із небезпечним вірусом експортувався з Франції.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
В устрицях (Crassostrea gigas), які експортували із Франції до України, виявили норовірус. Виробник цих устриць: Les jardins ostréicoles de tatihou, France; пакувальник: Friulpesca SRL, Italy.
«У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутися до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (електронна адреса: [email protected]
)»,- зазначили у відомстві.
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