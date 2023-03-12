12.03.2023 19:30 Віталій Хінєвіч
Як уберегтися від фейкової інформації: поради експертів
Прості поради допоможуть уберегтися від фейків та маніпуляцій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Експерти розповіли, на що слід звертати увагу під час читання новин:
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Звертайте увагу на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: «100% інфа», «терміновий репост» тощо, то це все ознаки фейкових новин.
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Оцінюйте емоційність подачі новини. Надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк, адже завдання таких новин – «вимкнути» раціональне сприйняття читача.
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Придивіться до URL-адреси й обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для розкрутки чуток або фейків часто створюють копії відомих сторінок або сайтів.
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Візьміть за правило стримано-критично ставитись до опублікованої інформації. Мета фейкових новин – змусити вас вірити без сумнівів.
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З’ясовуйте першоджерело інформації. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність посилань або джерел є очевидним сигналом того, що новина – фейк.
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Перевіряйте повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади на офіційних сторінках державних інституцій.
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Обмежте кількість каналів, з яких споживаєте інформацію. Звертайтеся до перевірених медіа, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.
Раніше РЕДПОСТ писав, як знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації.
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