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12.03.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

Як уберегтися від фейкової інформації: поради експертів

Прості поради допоможуть уберегтися від фейків та маніпуляцій.

фейкі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Експерти розповіли, на що слід звертати увагу під час читання новин:
  • Звертайте увагу на заголовки. Якщо у заголовку використовуються декілька знаків оклику поспіль, застосовуються кольорові позначення або штампи типу: «100% інфа», «терміновий репост» тощо, то це все ознаки фейкових новин. 
  • Оцінюйте емоційність подачі новини. Надмірно чуттєва забарвленість контенту може вказувати на фейк, адже завдання таких новин – «вимкнути» раціональне сприйняття читача.    
  • Придивіться до URL-адреси й обов’язково перевіряйте назву ЗМІ. Для розкрутки чуток або фейків часто створюють копії відомих сторінок або сайтів. 
  • Візьміть за правило стримано-критично ставитись до опублікованої інформації. Мета фейкових новин – змусити вас вірити без сумнівів. 
  • З’ясовуйте першоджерело інформації. Переглядайте, які ще медіа в Україні чи світі оприлюднили це повідомлення. Відсутність посилань або джерел є очевидним сигналом того, що новина – фейк. 
  • Перевіряйте повідомлення та заклики, які поширюються від імені влади на офіційних сторінках державних інституцій. 
  • Обмежте кількість каналів, з яких споживаєте інформацію. Звертайтеся до перевірених медіа, які несуть відповідальність за оприлюднену інформацію.

Раніше РЕДПОСТ писав, як знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації.


Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  інформація, новини
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