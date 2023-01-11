11.01.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

"Доступні ліки": як знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації

В Україні продовжує діяти програма «Доступні ліки», завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві повідомили, що знайти аптеку з «Доступними ліками» допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів – безоплатні.

Аптеки, які беруть участь у програмі реімбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку «Тут є “Доступні ліки”», а ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку «+Інсуліни». Також шукати аптеку з «доступними ліками» можна за допомогою «Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

Крім цього зазначається, що для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих ліків, лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.

Нагадаємо, рецепти на ліки від хвороби Паркінсона тепер виписуються також в електронній формі.



