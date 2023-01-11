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11.01.2023  14:32   Дмитро Колонєй

Росія закрила кордони призовникам і готова до нової мобілізації

Про те, що наразі громадянам країни-агресорки перекрили можливість втекти від мобілізації за її межі, інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, наказом ФСБ, який було надіслано до всіх прикордонних управлінь країни (вони у підпорядкуванні у російських спеуслужб) «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»». Тобто перекриті кордони і для обмежено придатних до військової служби - категорія «В».
 
Відтепер для цих категорій закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. Призовників, які відносяться до категорії «В», звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.
 
Під час нової мобілізації головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.
 
 

 


Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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