11.01.2023 14:32 Дмитро Колонєй

Росія закрила кордони призовникам і готова до нової мобілізації

Про те, що наразі громадянам країни-агресорки перекрили можливість втекти від мобілізації за її межі, інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, наказом ФСБ, який було надіслано до всіх прикордонних управлінь країни (вони у підпорядкуванні у російських спеуслужб) «З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»». Тобто перекриті кордони і для обмежено придатних до військової служби - категорія «В».

Відтепер для цих категорій закрито можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. Призовників, які відносяться до категорії «В», звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу.

Під час нової мобілізації головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.



