10.01.2023 14:34 Дмитро Колонєй

Агресор планує новий наступ на Україну

Про підготовку нової хвилі мобілізації окупантів для наступу поінформували у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Андрія Черняка, країна-агресорка планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України навесні та влітку.

«Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: в Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди», – сказав Андрій Черняк.

До збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург. До збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки. Андрій Черняк зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР МО України , Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, «є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України».



