10.01.2023 14:10 Віталій Хінєвіч
Харківський метрополітен оголошується набір на навчання з професії «Машиніст електропоїзда»
Зарахування до навчальної групи проводиться за результатами співбесіди.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
Технічна школа КП «Харківський метрополітен» проводить набір на навчання за професією «Машиніст електропоїзда». Зарахування в групу проводиться за результатами співбесіди.
Запис на співбесіду проводиться на підставі поданих заявок:
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на електронну пошту: [email protected];
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за телефонами (Пн.- Пт. з 08:00 до 16:00): 730-31-70; 730-31-69; (067) 574-14-73;
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на офіційній сторінці підприємства у Facebook: fb.com/metro.kh
У заявці необхідно вказати: ПІБ, дату народження, освіту, контактний телефон, адресу проживання.
Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті сайті
підприємтсва.
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