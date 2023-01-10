Харківський метрополітен оголошується набір на навчання з професії «Машиніст електропоїзда»

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Гороскоп на 10 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.

Хмари закриють небо: яка погода буде в Харкові 10 січня Протягом усього дня погода в Харкові буде хмарною. Опадів не очікується.