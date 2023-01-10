10.01.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Рівень радіації у Харкові та області на 10 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 10 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по місту Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год

Помірки – 0,14 мкЗв/год;

вул. Северина Потоцького – 0,13 мкЗв/год

по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год

м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;

м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,13 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;

м. Куп’янськ – 0,11 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,13 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,12 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,16 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,14 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.

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