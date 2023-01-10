Рівень радіації у Харкові та області на 10 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 10 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,12 – 0,15 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год
Нагадаємо, про новий штам коронавірусу та чи виявили його в Україні, розповіли у МОЗ.
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Сьогодні потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А з романтикою треба бути акуратнішим: легке захоплення здатне перерости в глибоке почуття.
Протягом усього дня погода в Харкові буде хмарною. Опадів не очікується.
У давні часи цей день називався Домочадцев день, або Різдвяний м'ясоїд.
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