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10.01.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Про новий штам коронавірусу та чи виявили його в Україні, розповіли у МОЗ

Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби.

коронавірус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністерстві зазначили, що останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року. 
 
За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
 
У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.
 
Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.
 
Громадянам нагадали, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.
 
Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.
 
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  коронавирус, медицина
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