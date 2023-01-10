10.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Про новий штам коронавірусу та чи виявили його в Україні, розповіли у МОЗ

Ситуація у світі навколо COVID-19 залишається нестабільною. Зʼявляються нові види і підвиди хвороби.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві зазначили, що останнім часом епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року.

За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.

У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах. Проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти. Наразі недостатньо доступної інформації для оцінки будь-яких змін щодо тяжкості інфекції, пов’язаної з цим підтипом.

Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

Громадянам нагадали, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харкові та області.



