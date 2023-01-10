10.01.2023 12:55 Віталій Хінєвіч
У Харкові розпочне роботу ще один автобусний маршрут
Автобус відправлятиметься від станції метро «Холодна гора».
Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Повідомляється, що автобусний маршрут №22е «Ст. м. «Холодна Гора» - вул. Радіотехнічна» почне працювати з середи, 11 січня.
Робота маршруту пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців району Баварії та сел. Пилипівка.
Автобус №22е курсуватиме так: ст. м. «Холодна Гора» - вул. Полтавський Шлях - вул. Дудинської - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - вул. Герцена - вул. Некрасова - вул. Кибальчича - вул. Північнокавказька - вул. Радіотехнічна (сел. Пилипівка); у зворотному напрямку: Карачівське шосе - вул. Кибальчича - вул. Некрасова і далі за маршрутом.
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