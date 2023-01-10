10.01.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав зі святом працівників метрополітену

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав метрополітенівців з Днем метро.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

«Шановні працівники КП «Харківський метрополітен», вітаю вас зі святом!

Для мене харківська підземка завжди була найкращою - найчистішою та найкомфортнішою. Все це завдяки людям, які там працюють цілодобово та забезпечують пересування сотень тисяч пасажирів. Під час війни ви виявили не лише професіоналізм, а й людяність, допомагаючи харків'янам, які ховалися на станціях від обстрілів. Ви - сильні, сміливі та працьовиті люди!

Впевнений, після Перемоги ми реалізуємо всі плани розвитку Харківського метрополітену: відкриємо депо, нові станції, оновимо рухомий склад, щоб ви пишалися своїм містом, підприємством і працювали в найкращих умовах.

Я бажаю вам удачі, міцного здоров'я та сімейного добробуту! Дякую вашому колективу за роботу!» - говориться у привітанні.



