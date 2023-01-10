    
Главная Новини Харкова Суспільство Ігор Терехов привітав зі святом працівників метрополітену
10.01.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав зі святом працівників метрополітену

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав метрополітенівців з Днем метро.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
«Шановні працівники КП «Харківський метрополітен», вітаю вас зі святом!
 
Для мене харківська підземка завжди була найкращою - найчистішою та найкомфортнішою. Все це завдяки людям, які там працюють цілодобово та забезпечують пересування сотень тисяч пасажирів. Під час війни ви виявили не лише професіоналізм, а й людяність, допомагаючи харків'янам, які ховалися на станціях від обстрілів. Ви - сильні, сміливі та працьовиті люди!
 
Впевнений, після Перемоги ми реалізуємо всі плани розвитку Харківського метрополітену: відкриємо депо, нові станції, оновимо рухомий склад, щоб ви пишалися своїм містом, підприємством і працювали в найкращих умовах.
 
Я бажаю вам удачі, міцного здоров'я та сімейного добробуту! Дякую вашому колективу за роботу!» - говориться у привітанні.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, день метро
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.01 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області (фото) 10.01 Суспільство Харківський метрополітен оголошується набір на навчання з професії «Машиніст електропоїзда» 10.01 Медицина Рівень радіації у Харкові та області на 10 січня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 