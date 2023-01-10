10.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч
У Харківській області рятувальники винесли чоловіка з палаючого будинку
Пожежа сталася у селі Циркуни.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Повідомляється, що 10 січня близько 8:03 рятувальники отримали інформацію про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селі Циркуни Харківської області.
Займання сталося у квартирі, розміщеній на першому поверсі.До місця виклику прибуло 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах з Салтівського району міста Харкова.
До прибуття пожежників на місце події вогонь поширився на домашні речі та меблі. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.
Вогнеборцями був врятований 60-річний власник квартири. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря, надали першу долікарняну допомогу та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину, ймовірна причина події необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу
в Харківській області.
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