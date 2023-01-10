10.01.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники винесли чоловіка з палаючого будинку

Пожежа сталася у селі Циркуни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 10 січня близько 8:03 рятувальники отримали інформацію про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селі Циркуни Харківської області.

Займання сталося у квартирі, розміщеній на першому поверсі.До місця виклику прибуло 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах з Салтівського району міста Харкова.

До прибуття пожежників на місце події вогонь поширився на домашні речі та меблі. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.

Вогнеборцями був врятований 60-річний власник квартири. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря, надали першу долікарняну допомогу та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину, ймовірна причина події необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області.



