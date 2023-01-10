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10.01.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники винесли чоловіка з палаючого будинку

Пожежа сталася у селі Циркуни.

Харківська область Циркуни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 10 січня близько 8:03 рятувальники отримали інформацію про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селі Циркуни Харківської області.
 
Займання сталося у квартирі, розміщеній на першому поверсі.До місця виклику прибуло 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах з Салтівського району міста Харкова.
 
До прибуття пожежників на місце події вогонь поширився на домашні речі та меблі. Площа загоряння становила 30 квадратних метрів.
 
Вогнеборцями був врятований 60-річний власник квартири. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря, надали першу долікарняну допомогу та передали бригаді екстреної медичної допомоги.
 
На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину, ймовірна причина події необережне поводження з вогнем.
 
Нагадаємо, рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  пожар, харьков
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