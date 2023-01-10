10.01.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області: оперативна інформація ДСНС

За добу з 9 по 10 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



Рятувальники після ворожого ракетного удару гасили пожежу в Харківській області: оперативна інформація ДСНС



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Рятувальники повідомили, що о 9:12 рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ракетного удару по центру селища Шевченкове Куп’янського району.

У результаті влучання ракети в ринок загинуло 2 людей, 6 отримали поранення, серед них 10-річна дівчинка.

Пошкоджені або зруйновані 10 торговельних павільйонів і 3 автомобіля, сталась пожежа у 3-х павільйонах на площі 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь о 10:19, завершили аварійно-рятувальні роботи о 14:00, діставши з-під завалів тіло загиблої жінки.

Також о 08:45 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих не виявлено.

На одній із пожеж, не пов’язаній з бойовими діями, врятовано 75-річного чоловіка. Подія сталась о 22:07 у квартирі житлової 5-типоверхівки в Харкові.

Крім цього, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Таким чином, протягом звітного періоду здійснено 21 оперативний виїзд.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Харківської області.



