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23.01.2023  08:58   Рита Парфенова

Харків на ранок 23 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупаційних військ росії.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Проте рятувальникі два рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Хрківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 січня.

О 07:32 рятувальники з м. Вовчанська та м. Лисичанська виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив в приватну оселю у м. Вовчанську. Виникла пожежа. На момент прибуття підрозділів ДСНС її площа склала 120 кв.м. Горів дах будинку. Для гасіння вогню вогнеборці застосували 2 пожежні стволи. О 08:07 пожежу локалізували та о 09:00 – ліквідували. Постраждалих немає.

Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів.

О 08:35 та о 10:35 рятувальники 44-ї ДПРЧ обстежували 3 приватні домоволодіння у м. Куп’янську, які піддалися артобстрілам. Там пошкоджені дахи, вікна, стіни житлових будинків, паркани. Постраждали 2 людей. Пожеж не зафіксовано.

О 13:11 рятувальники 14-ї ДПРЧ обстежили приватне домоволодіння у селищі Дворічна. Вибухом пошкоджено дах та тамбур будинку. Без постраждалих.

Вже о 22:10 у двір приватного домоволодіння у селищі Пісочин Харківського району влучила ворожа ракета, яка зруйнувала надвірні забудови. На щастя обійшлось без жертв.

Загалом за добу з 22 по 23 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – на чергування;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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