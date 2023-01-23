23.01.2023 08:58 Рита Парфенова

Харків на ранок 23 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілами з боку окупаційних військ росії.



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Проте рятувальникі два рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Хрківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 січня.

О 07:32 рятувальники з м. Вовчанська та м. Лисичанська виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворожий обстріл. Снаряд влучив в приватну оселю у м. Вовчанську. Виникла пожежа. На момент прибуття підрозділів ДСНС її площа склала 120 кв.м. Горів дах будинку. Для гасіння вогню вогнеборці застосували 2 пожежні стволи. О 08:07 пожежу локалізували та о 09:00 – ліквідували. Постраждалих немає.



Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів.



О 08:35 та о 10:35 рятувальники 44-ї ДПРЧ обстежували 3 приватні домоволодіння у м. Куп’янську, які піддалися артобстрілам. Там пошкоджені дахи, вікна, стіни житлових будинків, паркани. Постраждали 2 людей. Пожеж не зафіксовано.



О 13:11 рятувальники 14-ї ДПРЧ обстежили приватне домоволодіння у селищі Дворічна. Вибухом пошкоджено дах та тамбур будинку. Без постраждалих.



Вже о 22:10 у двір приватного домоволодіння у селищі Пісочин Харківського району влучила ворожа ракета, яка зруйнувала надвірні забудови. На щастя обійшлось без жертв.



Загалом за добу з 22 по 23 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 11 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.



