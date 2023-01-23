Невідомий чоловік загинув під час пожежі на Харківщині

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайшли на згарищі у Краснограді
Про це розповідає РЕДПОСТ з посиланням на ДУ ДСНС у Харківській області.
Пожежа виникла 23 січня о 03:36 в приватній оселі за адресою: м. Красноград, вул. Захисників України, 65.
Горів дах та перекриття будинку на площі 15 кв.м. О 04:02 рятувальники 43-ї ДПРЧ локалізували вогонь та о 06:05 повністю ліквідували його.
Під час пожежі загинув чоловік, особа якого наразі встановлюється.
Причина виникнення загоряння встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час пожежі у приватному будинку в селі Катеринівка Красноградського району вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей: 57-річного чоловіка та 54-річної жінки.
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