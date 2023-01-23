    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фото наслідків обстрілу Пісочина російською ракетой
23.01.2023  10:06   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу Пісочина російською ракетой

Увечері 22 січня військві здійснили ракетний обстріл Харькова. Ракета влучила у приватний сектор селища Пісочин.

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

Ракетний обстріл стався близько 22:00, повідомляє РЕДПОСТ. Ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Фото наслідків обстрілу оприлюднило Суспільне.

Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

Ракета влучила на територію домогосподарства. Вирва від ракети сягає 9,5 на 4,5 м.

Зруйновано господарчу споруду. Уламки ракети пошкодили навколишні будинки. Вибуховою хвилею людям знесло паркани.

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

В будинку, біля якого вдарила ракета, нині ніхто не живе.

На місці ракетного удару працюють слідчі, які фіксують наслідки та збирають уламки російської ракети.

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня

Наслідки російського ракетного удару. Пісочин, Харківщина, 23 січня


Источник:   Суспільне
 Тэги:  обстрел, песочин, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.01 Надзвичайні події Харків на ранок 23 січня. Оперативна обстановка від ДСНС 23.01 Надзвичайні події Про ракетну атаку по Харкову розповіли в ХОВА 22.01 Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинула жінка
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 