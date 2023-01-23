23.01.2023 10:06 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу Пісочина російською ракетой

Увечері 22 січня військві здійснили ракетний обстріл Харькова. Ракета влучила у приватний сектор селища Пісочин.

Ракетний обстріл стався близько 22:00, повідомляє РЕДПОСТ. Ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Фото наслідків обстрілу оприлюднило Суспільне.



Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.





Ракета влучила на територію домогосподарства. Вирва від ракети сягає 9,5 на 4,5 м.



Зруйновано господарчу споруду. Уламки ракети пошкодили навколишні будинки. Вибуховою хвилею людям знесло паркани.





В будинку, біля якого вдарила ракета, нині ніхто не живе.



На місці ракетного удару працюють слідчі, які фіксують наслідки та збирають уламки російської ракети.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 січня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 13 населених пунктів Харківщини.



