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17.06.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Огромная воронка и разрушения: ракетами обстрелян пригород Харькова

Следователи Харькова фиксируют последствия вражеских ударов.

Как сообщает РЕДПОСТ,ссылаясь на Полицию, в ночь на 17 июня 2022 российские оккуанты выпустили две ракеты по пригороду Харькова.
В результате разрушено частное ремонтное предприятие, не имеющее никакого отношения к военным объектам.
Взрывами поврежден кирпичный ангар, ударной волной – близлежащие помещения.
Одна из воронок снаряда достигает около 5 метров в глубину.
 
 
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты совершают выезды по всем фактам обстрелов Харькова и населенных пунктов области, проводят осмотры мест событий, соберут первичные материалы и тщательно фиксируют каждое преступление российских военных против украинского народа.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, песочин
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