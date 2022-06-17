17.06.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Огромная воронка и разрушения: ракетами обстрелян пригород Харькова

Следователи Харькова фиксируют последствия вражеских ударов.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, в ночь на 17 июня 2022 российские оккуанты выпустили две ракеты по пригороду Харькова.

В результате разрушено частное ремонтное предприятие, не имеющее никакого отношения к военным объектам.

Взрывами поврежден кирпичный ангар, ударной волной – близлежащие помещения.

Одна из воронок снаряда достигает около 5 метров в глубину.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты совершают выезды по всем фактам обстрелов Харькова и населенных пунктов области, проводят осмотры мест событий, соберут первичные материалы и тщательно фиксируют каждое преступление российских военных против украинского народа.