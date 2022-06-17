17.06.2022 14:57 Дмитрий Колоней
В Харькове обстрелами повреждены мобильные котельные: что известно
О ситуации вражеским ударом по Харькову сообщают «ХТС».
В Харькове обстрелами повреждены мобильные котельные: что известно
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работники Холодногорского филиала предпрития отправили в ремонт мобильные котельные установки, поврежденные при обстреле. По предварительным оценкам, одна из котельных получила значительные разрушения. В ней придется заменить освещение, газопровод, системы водоподготовки и вентиляции и даже манометры, упакованные в пенопластовые контейнеры.
Мелкие обломки повредили по меньшей мере 50% приборов, каждый из которых стоит около 1,5 тыс. грн. Кроме того, изуродованы пластиковые окна и наружные стенки блока. Специалисты надеются, что сами котлы, которые были прикрыты остальным оборудованием, уцелели. Их стоимость составляет больше 1 млн грн.
Напомним, летом в Холодногорском районе планируют установить шесть мобильных котельных. Ранее на складе филиала две из них попали под вражеский удар.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости