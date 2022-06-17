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17.06.2022  14:57   Дмитрий Колоней

В Харькове обстрелами повреждены мобильные котельные: что известно

О ситуации вражеским ударом по Харькову сообщают «ХТС».


В Харькове обстрелами повреждены мобильные котельные: что известно
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», работники Холодногорского филиала предпрития отправили в ремонт мобильные котельные установки, поврежденные при обстреле. По предварительным оценкам, одна из котельных получила значительные разрушения. В ней придется заменить освещение, газопровод, системы водоподготовки и вентиляции и даже манометры, упакованные в пенопластовые контейнеры.
 
Мелкие обломки повредили по меньшей мере 50% приборов, каждый из которых стоит около 1,5 тыс. грн. Кроме того, изуродованы пластиковые окна и наружные стенки блока. Специалисты надеются, что сами котлы, которые были прикрыты остальным оборудованием, уцелели. Их стоимость составляет больше 1 млн грн.
 
Напомним, летом в Холодногорском районе планируют установить шесть мобильных котельных. Ранее на складе филиала две из них попали под вражеский удар.
Тэги:  агрессия россии, обстрел склада, харьков
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