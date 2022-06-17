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17.06.2022  14:35   Виталий Хиневич

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о данном решении.


Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.
 
Сообщается, что данное решение озвучила во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии Европейской комиссии Президент Урсула фон дер Ляен.
 
Мнение Еврокомиссии было сформировано на основании заявки от Украины на членство в ЕС и на основе анализа двух опросников, по которым оценивалась готовность Украины к выполнению так называемых Копенгагенских критериев развитого демократического общества и ее соответствие с положениями acquis communitaire.
 
Напомним, Украина вводит визовый режим с россией.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  ес, еврокомиссия
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