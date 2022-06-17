17.06.2022 14:35 Виталий Хиневич

Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о данном решении.



Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Сообщается, что данное решение озвучила во время пресс-конференции по итогам заседания коллегии Европейской комиссии Президент Урсула фон дер Ляен.

Мнение Еврокомиссии было сформировано на основании заявки от Украины на членство в ЕС и на основе анализа двух опросников, по которым оценивалась готовность Украины к выполнению так называемых Копенгагенских критериев развитого демократического общества и ее соответствие с положениями acquis communitaire.