17.06.2022 14:23 Рита Парфенова

На Северной Салтовке в Харькове мародеры украли гуманитарку

Прокуроры выехали на Северную Салтовку фиксировать преступления рф и задержали мародеров

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, о преступлении правоохранителям сообщили прохожие. 16 июня прокуроры проводили осмотр пострадавших домов на Северной Салтовке в г. Харькове. Во время проведения следственных действий к правоохранителям подошли очевидцы, увидевшие, что двое мужчин проникли на территорию школы.



Оказалось, что двое мужчин 43 и 34 лет пытались похитить гуманитарную помощь, хранившуюся в школе, и другое имущество.

Правоохранители задержали мародеров в порядке ст. 208 УПК Украины. При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова подозреваемым сообщено о подозрении по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, проверяется причастность мужчин к другим кражам в указанном районе.

Напомним, двое харьковчан подозреваются в краже гуманитарной помощи из помещения благотворительного общества.