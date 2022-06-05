В Харькове мародеры обокрали склад гуманитарной помощи

Два человека подозреваются в похищении гуманитарной помощи из помещения благотворительного общества.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, кража произошла 2 мая 2022 года.
45-летний мужчина и 43-летняя женщина проникли в помещение благотворительного фонда, где хранилась гуманитарная помощь для харьковчан.
Добычей воров стали средства гигиены и продукты питания общей стоимостью почти 15 тыс. грн. После этого мародеры скрылись.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова злоумышленникам сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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