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05.06.2022  09:58   Рита Парфенова

В Харькове мародеры обокрали склад гуманитарной помощи

Два человека подозреваются в похищении гуманитарной помощи из помещения благотворительного общества.

В Харькове мародеры обокрали склад гуманитарной помощи

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, кража произошла 2 мая 2022 года.

45-летний мужчина и 43-летняя женщина проникли в помещение благотворительного фонда, где хранилась гуманитарная помощь для харьковчан.

Добычей воров стали средства гигиены и продукты питания общей стоимостью почти 15 тыс. грн. После этого мародеры скрылись.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова злоумышленникам сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, кража, харьков
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