05.06.2022 09:58 Рита Парфенова

В Харькове мародеры обокрали склад гуманитарной помощи

Два человека подозреваются в похищении гуманитарной помощи из помещения благотворительного общества.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, кража произошла 2 мая 2022 года.

45-летний мужчина и 43-летняя женщина проникли в помещение благотворительного фонда, где хранилась гуманитарная помощь для харьковчан.

Добычей воров стали средства гигиены и продукты питания общей стоимостью почти 15 тыс. грн. После этого мародеры скрылись.



При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова злоумышленникам сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Читайте также: