17.05.2022 08:29 Рита Парфенова

Мародера, залезшего в разрушенный обстрелом магазин Харькова, ждет суд

Правоохранители закончили досудебное расследование, и прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Кража произошла 20 марта этого года в Шевченковском районе Харькова. 56-летний мужчина увидел, что входная дверь магазина повреждена в результате взрыва, и залез в него.



Мародер пытался украсть табачные изделия, однако его задержали работники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем злоумышленнику сообщили о подозрении и взяли под стражу.



Сейчас обвинительный акт по факту покушения на кражу, совершенное в условиях военного положения и сопряженное с проникновением в хранилище (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. УК Украины) утвержден и направлен в Дзержинский районный суд Харькова.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.



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