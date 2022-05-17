Мародера, залезшего в разрушенный обстрелом магазин Харькова, ждет суд

Правоохранители закончили досудебное расследование, и прокуратура направила обвинительный акт в суд.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Кража произошла 20 марта этого года в Шевченковском районе Харькова. 56-летний мужчина увидел, что входная дверь магазина повреждена в результате взрыва, и залез в него.
Мародер пытался украсть табачные изделия, однако его задержали работники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. В дальнейшем злоумышленнику сообщили о подозрении и взяли под стражу.
Сейчас обвинительный акт по факту покушения на кражу, совершенное в условиях военного положения и сопряженное с проникновением в хранилище (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. УК Украины) утвержден и направлен в Дзержинский районный суд Харькова.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
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