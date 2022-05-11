    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мародера задержали в харьковской квартире (фото)
11.05.2022  10:13   Рита Парфенова

Мародера задержали в харьковской квартире (фото)

31-летний рецидивист попался "на горячем".

Пытался обокрасть квартиру в Харькове - будут судить рецидивиста

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Досудебным расследованием установлено, что в 31-летний рецидивист незаконно проник в квартиру в Киевском районе Харькова с целью совершения кражи.

Однако осуществить задуманное рецидивисту не удалось. Он задержан правоохранителями «на горячем» после похищения компьютерной техники.

Пытался обокрасть квартиру в Харькове - будут судить рецидивиста

Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.

Тэги:  прокуратура, кража, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.05 Криминал и происшествия В Харькове прохожий задержал мародера, ограбившего кафе 11.05 Криминал и происшествия Товары для кухни пытались украсть из супермаркета Харькова 09.05 Криминал и происшествия Двое мужчин погибли во время обстрела села под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 