Мародера задержали в харьковской квартире (фото)

31-летний рецидивист попался "на горячем".
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Досудебным расследованием установлено, что в 31-летний рецидивист незаконно проник в квартиру в Киевском районе Харькова с целью совершения кражи.
Однако осуществить задуманное рецидивисту не удалось. Он задержан правоохранителями «на горячем» после похищения компьютерной техники.
Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.
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