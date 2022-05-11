11.05.2022 10:13 Рита Парфенова

Мародера задержали в харьковской квартире (фото)

31-летний рецидивист попался "на горячем".

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Досудебным расследованием установлено, что в 31-летний рецидивист незаконно проник в квартиру в Киевском районе Харькова с целью совершения кражи.



Однако осуществить задуманное рецидивисту не удалось. Он задержан правоохранителями «на горячем» после похищения компьютерной техники.





Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту покушения на кражу в условиях военного положения (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Напомним, в одном из супермаркетов Харькова 32-летний харьковчанин пытался похитить кухонные принадлежности.