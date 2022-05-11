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11.05.2022  09:39   Рита Парфенова

Утро в Харькове начинается с уборки (фото)

Коммунальные службы продолжают следить за чистотой в жилых дворах и в парковых зонах.

В Харькове убирают дворы и парки

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Так, в Слободском районе работники  СКП «Харьковзеленстрой» выполняют работы по уборке территорий парков, скверов, в частности, наводят порядок в скверах «Жасминовом» и «Велозаводском». А дворовые рабочие ежедневно работают на придомовых территориях: подметают тротуары, убирают мусор, садят цветы и косят траву.

В Харькове убирают дворы и парки В Харькове убирают дворы и парки
 
Также заботятся о чистоте и порядке придомовых территорий работники Основянского филиала КП «Харьковблагоустройство». В частности, в 841-м микрорайоне, кроме ежедневной уборки, они измельчают ветви после кронирования деревьев.

В Харькове убирают дворы и парки В Харькове убирают дворы и парки

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Тэги:  жкх, уборка, харьков
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