08.05.2022 19:49 Дмитрий Колоней

Коммунальные работники убирают улицы Харькова

Работники КП «Харьковблагоустройство» делают все возможное, чтобы улицы и дворы Новобаварского района оставались чистыми и ухоженными.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, после завершения комендантского часа работники КП «Харьковблагоустройство» ежедневно приводят в порядок придомовые территории, контейнерные площадки и зоны «красных линий».

«Своим кропотливым трудом они продолжают делать большую работу, чтобы наш город жил. Спасибо каждому работнику за преданность городу и харьковчанам!» - отметили в Администрации Новобаварского района.