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08.05.2022  19:49   Дмитрий Колоней

Коммунальные работники убирают улицы Харькова

Работники КП «Харьковблагоустройство» делают все возможное, чтобы улицы и дворы Новобаварского района оставались чистыми и ухоженными.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, после завершения комендантского часа работники КП «Харьковблагоустройство» ежедневно приводят в порядок придомовые территории, контейнерные площадки и зоны «красных линий». 
 
«Своим кропотливым трудом они продолжают делать большую работу, чтобы наш город жил. Спасибо каждому работнику за преданность городу и харьковчанам!» - отметили в Администрации Новобаварского района.
Тэги:  коммунальщики, уборка улиц, харьков
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