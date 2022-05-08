08.05.2022 19:19 Дмитрий Колоней

Города-партнеры Харькова поддержали украинцев акциями

На плакатах в Израиле изображены фотоколлажи с ужасающей схожестью событий 1940-х годов в Европе и фотографий Харькова и других городов агрессии РФ 2022 года.

Как сообщает РЕДПОСТ , на автобусных остановках израильского города-партнера Харькова Ришон-ле-Цион разместили 20 плакатов с напоминанием о кровавой войне в Украине.

Напомнить израильтянам о российской агрессии в Украине решили волонтеры организации «Израильские друзья Украины». Также инициативу поддержали Посольство Украины в Израиле, канадская негосударственная организация «Ukrainian Jewish Encounter» и Движение Ришоним.

В департаменте отметили, что подобные акции проводятся и в других иностранных городах-партнерах Харькова, в частности, в городе Варшаве (Республика Польша).

Справка. Город Ришон-ле-Цион известен крепкими отношениями с Украиной, в частности, с его городами-побратимами Харьковом, Львовом и Кременчугом. Акции, выражающие поддержку Украине и поднимающие осведомленность израильтян о жизни, культуре и трудностях украинского народа, неоднократно проводились организацией «Израильские друзья Украины», в частности, ко Дню Независимости Украины.