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10.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Харьковские педагоги и школьники высаживают цветы

В городе продолжается весеннее благоустройство города.

Харьков высадка цветов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что руководитель кружка «Барвинок» Центра детского и юношеского творчества №1 Ирина Трегубова вместе с детьми и родителями решила восстановить цветники во дворах рядом со станицей метро «Площадь Конституции». 
 
«Маленький принц из сказки Антуана де Сент-Экзюпери говорил: «Есть такое правило: проснулся утром, оделся - тщательно убери свою планету...». Так и харьковские педагоги приучают детей заботиться о чистоте, красоте и экологии Харькова. Сейчас, когда весна уверенно набирает обороты, когда все мы искренне ждем скорейшей победы нашей страны над агрессором и надеемся на лучшее во всех сферах жизни, каждый харьковчанин, независимо от возраста, стремится помочь родному городу», - отметили в департаменте.
 
Напомним, работники СКП «Харьковзеленстрой» приводят в порядок городские зоны отдыха.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, педагоги, харьков
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