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10.05.2022  14:50   Виталий Хиневич

Российские оккупанты запугивали жителей Харьковской области

Оккупанты всячески запугивали людей в захваченных селах Харьковской области.

Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.
 
Сообщается, что в селе Циркуны Харьковской области, люди фактически полтора месяца находились в подвалах
.  
«Если говорить о Циркунах, люди практически полтора месяца сидели в подвалах без выхода, появлялись на улицу только чтобы найти еду, воду или попросить помощи – многие из них получили ранения от обстрелов. При этом оккупанты либо производили предупредительные выстрелы, либо сразу стреляли на поражение. Местные жители встречали наших освободителей с радостью и благодарностью», – сообщил Олег Синегубов.
 
Кроме этого, российские военные заминировали многие объекты инфраструктуры и жилые дома.
 
Напомним, тела 44 погибших гражданских достали из-под завалов пятиэтажного дома во временно оккупированном Изюме.
 
Источник:   Олег Синегубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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