10.05.2022 14:50 Виталий Хиневич

Российские оккупанты запугивали жителей Харьковской области

Оккупанты всячески запугивали людей в захваченных селах Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главу ХОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что в селе Циркуны Харьковской области, люди фактически полтора месяца находились в подвалах

.

«Если говорить о Циркунах, люди практически полтора месяца сидели в подвалах без выхода, появлялись на улицу только чтобы найти еду, воду или попросить помощи – многие из них получили ранения от обстрелов. При этом оккупанты либо производили предупредительные выстрелы, либо сразу стреляли на поражение. Местные жители встречали наших освободителей с радостью и благодарностью», – сообщил Олег Синегубов.

Кроме этого, российские военные заминировали многие объекты инфраструктуры и жилые дома.

Напомним, тела 44 погибших гражданских достали из-под завалов пятиэтажного дома во временно оккупированном Изюме.