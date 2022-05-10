44 погибших нашли под завалами дома в Изюме

Обвал дома произошел в марте 2022 года.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, тела 44 погибших гражданских достали из-под завалов пятиэтажного дома во временно оккупированном Изюме. Многоэтажка обрушилась и погребла под собой людей еще в первой декаде марта.
«Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый и за каждый они заплатят!», - написал Олег Синегубов.
Напомним, на трассе из Циркунов в Харьков правоохранители обнаружили останки тел трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами.
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