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10.05.2022  10:50   

44 погибших нашли под завалами дома в Изюме

Обвал дома произошел в марте 2022 года.


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Криминал Харьков: 44 погибших нашли под завалами дома в Изюме

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, тела 44 погибших гражданских достали из-под завалов пятиэтажного дома во временно оккупированном Изюме. Многоэтажка обрушилась и погребла под собой людей еще в первой декаде марта.

«Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения! Мы фиксируем каждый и за каждый они заплатят!», - написал Олег Синегубов.

Напомним, на трассе из Циркунов в Харьков правоохранители обнаружили  останки тел трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами.

Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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