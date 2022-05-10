10.05.2022 11:04 Рита Парфенова

Пакет каждому гражданину: адреса пунктов раздачи в Харькове

В Харькове начали начинает выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.



ХОВА

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию



Продуктовые наборы можно получить в пунктах выдачи в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты". Они будут работать с 9.00 до 16.00.

Адреса пунктов выдачи гуманитарной помощи

«Укрпочта»

№82, просп. Московский, 210;

№100, бульв. Жасимновый, 5;

№89, просп. Александровский, 113;

№46, пер. Победы, 2;

№91, ул. Харьковских дивизий, 20;

№106, ул. Мира, 82;

№172, ул. Грицевца, 29.

«Новая почта»

№137, ул. Ахсарова, 21;

№51, ул. Бакулина, 14;

№140, пер. Пискуновский, 4;

№99, просп. Гагарина, 176;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№116, ул. Академика Павлова, 120;

№67, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 30;

№71, просп. Тракторостроителей, 86/137;

№62, ул. Амосова, 11А;

№9, ул. Роганская, 101А.

Также напомним адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые 10 мая работают на раздачу гуманитарной помощи.