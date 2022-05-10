Пакет каждому гражданину: адреса пунктов раздачи в Харькове

В Харькове начали начинает выдачу продуктовых наборов по программе "Пакет каждому гражданину", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию
Продуктовые наборы можно получить в пунктах выдачи в отделениях "Укрпочты" и "Новой почты". Они будут работать с 9.00 до 16.00.
Также напомним адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые 10 мая работают на раздачу гуманитарной помощи.
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