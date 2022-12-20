20.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй

Американські благодійники обладнали пункти обігріву у Харкові

Завдяки допомозі облаштовані пункти в п'яти районах Харкова.



Американські благодійники обладнали пункти обігріву у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, гуманітарна організація «AmeriCares» зі США у співпраці з КУ «Офіс реформ Харкова» передала близько 1 млн грн на облаштування пунктів обігріву в п'яти районах Харкова.

За інформацією КУ «Офіс реформ Харкова», щоб забезпечити повноцінне функціонування пунктів обігріву, було закуплено генератори, прожектори, термопоти та комплекти проводки.

Там нагадали, що організація «AmeriCares» постійно підтримує українців та доставила понад 242 т ліків та медичних товарів на суму понад 48 млн дол. до медичних закладів та служб реагування.