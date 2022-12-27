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27.12.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Україна отримала гуманітарну медичну допомогу

З перших днів вторгнення росії в Україну і досі Міністерство охорони здоров’я отримує медичну гуманітарну допомогу.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що гуманітарна допомога надійшла від партнерів. Так, минулого тижня на склади МОЗ надійшло: 
 
  • 95 палет і 27 коробок медобладнання;
  • 9 палет інкубаторів;
  • 2 палети турнікетів та гемостатиків;
  • 37 палет лікарських засобів;
  • палета лікарського засобу «Алунбриг»;
  • 21 палета антисептиків.
Допомогу надали: EU institutions in Ukraine, Урядове агентство стратегічних резервів Польщі, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Національний комітет Червоного Хреста України, Лікарі без кордонів, постачальник медичного обладнання з Нідерландів «Dräger Nederland B.V.», фармацевтична компанія «Такеда Україна».
 
«Наші міжнародні й українські партнери демонструють завзятість і системність, ігноруючи російські наративи, мовляв, від війни втомлюються. У нас це викликає глибоку повагу й вдячність!» — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
 
Нагадаємо, медики врятували харків'янина.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, гуманитарная помощь
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