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27.12.2022  14:21   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську

Правоохоронці вкотре документують наслідки обстрілу Куп’янська російськими військовими.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 26 грудня близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору м. Куп’янськ. Пошкоджено низку квартир у чотириповерхівці.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську

Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків та господарських споруд.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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