27.12.2022 14:21 Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілу багатоквартирного будинку у Куп’янську

Правоохоронці вкотре документують наслідки обстрілу Куп’янська російськими військовими.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 26 грудня близько 14:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору м. Куп’янськ. Пошкоджено низку квартир у чотириповерхівці.





Прокурори спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зафіксували наслідки збройної агресії РФ.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків та господарських споруд.