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27.12.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: фото наслідків

Поліцейські щодня документують злочинні дії російських армійців.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що протягом доби ворог застосовував проти мирних мешканців сіл та міст області танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.
 
Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків та господарських споруд.
 
Харківська область
 
Окрім цього зазначається, що через обстріл окупантами селища міського типу Дворічна та міста Куп'янськ сталося загоряння двох домоволодінь. Потерпілих виявлено не було.
 
Харківська область
 
Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, правоохоронці розшукують 5-річного хлопчика.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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