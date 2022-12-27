27.12.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: фото наслідків

Поліцейські щодня документують злочинні дії російських армійців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що протягом доби ворог застосовував проти мирних мешканців сіл та міст області танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків та господарських споруд.

Окрім цього зазначається, що через обстріл окупантами селища міського типу Дворічна та міста Куп'янськ сталося загоряння двох домоволодінь. Потерпілих виявлено не було.

Порушено кримінальну справу згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.