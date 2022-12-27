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27.12.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

До всіх областей доведені ліміти споживання.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак. 
 
Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов’язано з  поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.
 
«Енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури. 
 
Не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, харківські комунальники щодня ведуть роботи з підтримки комунікацій у справному стані.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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