27.12.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергосистемі

До всіх областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості.

«Енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

Не забуваємо, що ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв та за будь-яких умов будуть відновлювати енергосистему. Кожен має бути готовим до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує»,- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, харківські комунальники щодня ведуть роботи з підтримки комунікацій у справному стані.