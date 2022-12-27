27.12.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розшукують 5-річного хлопчика

Розшукується Ярослав Майгур, 2017 року народження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що відділом поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розшукується Ярослав Майгур, 2017 року народження.

У зв’язку з обстрілами мешканець Харкова в квітні 2022 року переїхав разом із своїми батьками до селища Куп’янськ-Вузловий. У вересні на автодорозі між смт Куп’янськ-Вузловий та с. Курилівка було розстріляно колону цивільних, на місці від обстрілу померли мати та батько дитини. Хлопчика забрав хрещений батько та на даний час місцезнаходження дитини не встановлене.

Прикмети : на вигляд 4-6 років, худорлявої статури, світле коротке волосся.

Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Мерефа, вул. Дніпровська, 211 або за телефонами 102, 050-728-20-81.