27.12.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 822 особи. Одужало 308 070 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 481 особа.

Нагадаємо, у деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги.