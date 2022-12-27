Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 822 особи. Одужало 308 070 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 481 особа.
Нагадаємо, у деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги.
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На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
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