    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 грудня
27.12.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 27 грудня

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 822 особи. Одужало 308 070 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 481 особа.

Коронавірус

Нагадаємо, у деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.12 Медицина Коронавірус: у Китаї сотні тисяч хворих, переповнені крематорії та лікарні через спалах епідемії 24.12 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 грудня 23.12 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 грудня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 