26.12.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

У деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги

Автомобілі надійшли від благодійного фонду «Life&peace», який базується у Варшаві.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що це перша частина допомоги від українців, які займаються волонтерством у Польщі. Пізніше мають надійти ще два автомобілі екстреної медичної допомоги.

Нові «швидкі» передають у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Потім їх розподілять між деокупованими громадами.

«Через російську агресію чи не щодня зазнають пошкоджень автівки екстреної меддопомоги. А вони нам зараз вкрай необхідні цілими і справними. Ще будемо вирішувати, куди саме спрямуємо їх, але, ймовірно, це буде Куп’янська та Вовчанська громади. Отримані «швидкі» мають гарний технічний стан, тож незабаром спрямуємо їх за призначенням», – сказав Михайло Харнам.

Окрім двох автівок екстреної медичної допомоги для громад, сьогодні також передали генератор для 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.

Нагадаємо, в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.