26.12.2022 15:20 Віталій Хінєвіч
У деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги
Автомобілі надійшли від благодійного фонду «Life&peace», який базується у Варшаві.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що це перша частина допомоги від українців, які займаються волонтерством у Польщі. Пізніше мають надійти ще два автомобілі екстреної медичної допомоги.
Нові «швидкі» передають у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Потім їх розподілять між деокупованими громадами.
«Через російську агресію чи не щодня зазнають пошкоджень автівки екстреної меддопомоги. А вони нам зараз вкрай необхідні цілими і справними. Ще будемо вирішувати, куди саме спрямуємо їх, але, ймовірно, це буде Куп’янська та Вовчанська громади. Отримані «швидкі» мають гарний технічний стан, тож незабаром спрямуємо їх за призначенням», – сказав Михайло Харнам.
Окрім двох автівок екстреної медичної допомоги для громад, сьогодні також передали генератор для 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
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