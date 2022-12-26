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26.12.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

У деокуповані громади Харківської області передадуть два автомобіля швидкої допомоги

Автомобілі надійшли від благодійного фонду «Life&peace», який базується у Варшаві.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що це перша частина допомоги від українців, які займаються волонтерством у Польщі. Пізніше мають надійти ще два автомобілі екстреної медичної допомоги.
 
Нові «швидкі» передають у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Потім їх розподілять між деокупованими громадами.
 
«Через російську агресію чи не щодня зазнають пошкоджень автівки екстреної меддопомоги. А вони нам зараз вкрай необхідні цілими і справними. Ще будемо вирішувати, куди саме спрямуємо їх, але, ймовірно, це буде Куп’янська та Вовчанська громади. Отримані «швидкі» мають гарний технічний стан, тож незабаром спрямуємо їх за призначенням», – сказав Михайло Харнам.
 
Окрім двох автівок екстреної медичної допомоги для громад, сьогодні також передали генератор для 127-ї Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ.
 
Нагадаємо, в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  скорая помощь, харьков
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