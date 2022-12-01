Україна отримала автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів

Міжнародні партнери продовжують забезпечувати медичні заклади України як необхідними лікарськими засобами, так і медичним транспортом.
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Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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