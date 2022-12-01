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01.12.2022  15:45   Віталій Хінєвіч

Україна отримала автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів

Міжнародні партнери продовжують забезпечувати медичні заклади України як необхідними лікарськими засобами, так і медичним транспортом.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що у результаті домовленості першої леді України з дружиною Президента Сербії Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги. Автівки  передав уряд Республіки Сербія за сприяння Посольства України в цій країні.
 
Машини, укомплектовані необхідним високотехнологічним обладнанням, поїдуть рятувати життя українців до Харківського та Черкаського центрів екстреної медичної допомоги.
Загалом в межах гуманітарної допомоги Україна отримала 387 автівок екстреної медичної допомоги.
 
Нагадаємо, мобільні бригади лікарів розпочали прийом пацієнтів у Боровій.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, скорая помощь
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