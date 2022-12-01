01.12.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Україна отримала автомобілі швидкої допомоги від міжнародних партнерів

Міжнародні партнери продовжують забезпечувати медичні заклади України як необхідними лікарськими засобами, так і медичним транспортом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що у результаті домовленості першої леді України з дружиною Президента Сербії Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги. Автівки передав уряд Республіки Сербія за сприяння Посольства України в цій країні.

Машини, укомплектовані необхідним високотехнологічним обладнанням, поїдуть рятувати життя українців до Харківського та Черкаського центрів екстреної медичної допомоги.

Загалом в межах гуманітарної допомоги Україна отримала 387 автівок екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, мобільні бригади лікарів розпочали прийом пацієнтів у Боровій.